Доля БРИКС в мировом ВВП достигла рекордных показателей

Фото: Максим Платонов

По итогам 2023 года доля стран БРИКС в мировом валовом внутреннем продукте по паритету покупательной способности составила 35,7%. Это рекордный показатель для объединения. В то же время удельный вес экономик «Большой семерки» сократился до 29%, сообщает РИА «Новости».

В прошлом году доля стран БРИКС увеличилась на 0,6 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом. С момента создания объединения в 2006 году его удельный вес в мировой экономике вырос на 10,2 процентного пункта.

Доля «Большой семерки», наоборот, составила минимальные за последние 30 лет 29% — за год объединение потеряло 0,4 процентных пункта. С 2006 года удельный вес «семерки» сократился на 9,7 процентного пункта. На остальные страны в прошлом году пришлось 35,3% мирового выпуска. Их доля остается стабильной с 1990 года, колеблясь в пределах одного процентного пункта. Мировой ВВП по паритету покупательной способности в 2023 году составил 184,7 триллиона долларов, увеличившись за год на 7 процентов.

В прошлом месяце Казань стала местом проведения Международного форума городов стран БРИКС+. В столицу Татарстана съехались около 200 участников из 20 государств, включая мэров и вице-мэров. Помимо делегатов из 10 стран-членов объединения, на форуме присутствовали представители местных властей Турции, Чили, Марокко, Индонезии, Мексики и Замбии.

Разиль Самигуллин