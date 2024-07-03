На чемпионате Европы по футболу определились участники 1/4 финала

Фото: Динар Фатыхов

На чемпионате Европы по футболу определились участники 1/4 финала. Последний матч 1/8 финала прошел вчера между сборными Турции и Австрии. Выход дальше по сетке турнира себе обеспечила Турция.

В настоящее время сетка выглядит следующим образом: Испания сыграет с Германией, Португалия встретится с Францией, Швейцария сыграет с Англией, а Голландия проведет матч против турецкой сборной.

На 1/8 финала чемпионата нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после матча против Словении заявил, что это был его последний чемпионат Европы. Стоит подчеркнуть, что данный матч был нерезультативным для игрока. Так, португалец не забил несколько штрафных ударов, а на 105-й минуте не смог реализовать пенальти.

Разиль Самигуллин