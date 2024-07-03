Футбольный клуб «Рубин» покинул Михаил Костюков
Футбольный клуб «Рубин» покинул Михаил Костюков. Контракт между игроком и клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба команды.
Михаил Костюков в прошедшем сезоне принял участие в 17 матчах. За отведенное игровое время полузащитник забил один гол и получил одну желтую карточку.
Вчера казанский «Рубин» также объявил об уходе полузащитника Солтмурада Бакаева. Контракт также был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.