Футбольный клуб «Рубин» покинул Михаил Костюков

Фото: Динар Фатыхов

Футбольный клуб «Рубин» покинул Михаил Костюков. Контракт между игроком и клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба команды.

Михаил Костюков в прошедшем сезоне принял участие в 17 матчах. За отведенное игровое время полузащитник забил один гол и получил одну желтую карточку.

Вчера казанский «Рубин» также объявил об уходе полузащитника Солтмурада Бакаева. Контракт также был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Разиль Самигуллин