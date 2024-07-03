В Татарстане представили нового директора Волжско-Камского заповедника

В Волжско-Камском заповеднике новый директор

Сегодня в Татарстане представили нового директора Волжско-Камского заповедника — Яна Мурзаханова. Ранее он возглавлял ФГБУ «Государственный заповедник «Белогорье» в Белгородской области. Нового шефа татарстанского природоохранного учреждения знают как перспективного молодого руководителя с большим опытом работы в сфере охраны природы, а также как активиста, участника волонтерских проектов, организатора детских экологических лагерей, эколого-просветительских мероприятий.



— Сам я родом из Красноярского края, начинал деятельность инспектором в Национальном парке. Далее работал в Министерстве природных ресурсов РФ и в «Белогорье», сейчас приехал к вам и уже второй день здесь. Сразу же попал на такое интересное мероприятие (в заповеднике сегодня выпускают соколов, — прим. ред.). За два дня в работу заповедника не вникнешь, конечно, меня в курс дела вводили, — сообщил он «Реальному времени».

Приоритетными направлениями в работе заповедника, по его словам, будут научные исследования, природоохранная деятельность, экологическое просвещение: «Нужны набрать обороты в этой работе, потому что воспитывать у молодежи любовь к природе — одна из наших основных задач». В планах также благоустроить территорию дендрария в заповеднике, но главное — сохранить такой уникальный объект. В дальнейшем возможно открытие визит-центра в учреждении, будет продолжена работа со школьниками, сообщил он.

Мурзаханов был курсантом Новосибирского высшего военно-командного училища, окончил Красноярский государственный аграрный университет по направлению подготовки агрохимия и агропочвоведение (бакалавриат) и Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления по направлению подготовки менеджмент (бакалавриат).

Нового шефа татарстанского заповедника знают как перспективного руководителя с опытом работы в сфере охраны природы, а также как активиста, участника волонтерских проектов. скриншот аккаунта проекта "Скорая молодежная помощь"

В 2022 году получил образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Учился на факультете государственного и муниципального управления, в магистратуре по программе «государственное регулирование природопользования».

С 2015 по 2018 год Ян Мурзаханов работал госинспектором охраны окружающей среды в составе оперативной группы «Баргузин». Затем перешел в ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» в Москве, где проработал до 2022 года. После этого Ян Мурзаханов возглавил заповедник «Белогорье». В новую должность в татарстанском заповеднике он вступил сегодня, 3 июля.



«Волжско-Камский заповедник» — это государственный природный биосферный заповедник, который был основан в 1960 году. взято с сайта Волжско-Камского заповедника

Прежний руководитель и история заповедника

До прихода Мурзаханова директором биосферного заповедника был кандидат биологических наук Алексей Павлов. Он руководил учреждением с 2021 года, а еще ранее, с 2011-го, — был здесь старшим научным сотрудником. В этой же должности Павлов продолжит работать в заповеднике.

«Волжско-Камский заповедник» — это государственный природный биосферный заповедник, который был основан в 1960 году. С 2005 года является частью системы биосферных резерватов ЮНЕСКО. Кроме того, входит в федеральную сеть особо охраняемых природных территорий.

Один из участков заповедника, расположенный в Зеленодольском районе Татарстана вблизи Раифского Богородицкого монастыря. Скриншот Яндекс Карт

Площадь заповедника составляет более 11 тысяч гектаров. Из них 5 987 гектаров приходится на Раифский участок в Зеленодольском районе Татарстана, а остальные 5 480 гектаров — на Саралинский участок в Лаишевском районе республики.

Частью Волжско-Камского заповедника является дендрарий у поселка Садовый в Зеленодольском районе. Его история берет начало в 1921 году, когда лесным факультетом Казанского университета на площади 0,41 га был заложен дендрологический питомник. Работами руководил известный селекционер-дендролог профессор Н.К. Вехов.

Олег Исаков, Василя Ширшова