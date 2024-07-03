Умер посол России в Алжире Валерьян Шуваев

Сегодня в Алжире скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике Валерьян Шуваев. Об этом в своем телеграм-канале сообщил МИД России.

Валерьян Шуваев начал дипломатическую карьеру в 1977 году.

В последние годы он представлял интересы России за рубежом: в Ираке (2008—2012), Ливии (2004—2008), Марокко (2018—2022) и Алжире (с мая 2022).