Рустам Минниханов обсудил с генеральным консулом Вьетнама сотрудничество между республиками

Сегодня раис Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с генеральным консулом Социалистической Республики Вьетнам Динь Ван Донгом. Встреча состоялась в Доме правительства республики.

В ходе встречи обсуждались перспективные направления развития сотрудничества между Татарстаном и Вьетнамом в рамках дружественных российско-вьетнамских отношений. Рустам Минниханов подчеркнул, что республика на своем уровне способствует развитию деловых и гуманитарных связей. Он отметил, что у Татарстана накоплен богатый опыт взаимодействия с вьетнамскими партнерами. Во Вьетнаме хорошо известна продукция предприятий КАМАЗа, Казанского вертолетного и Зеленодольского судостроительного заводов.

Три года назад в Казани генеральный консул Вьетнама посетил Государственный комитет Татарстана по туризму, технопарк в сфере высоких технологий — ИТ-парк, Агентство инвестиционного развития республики, а также встретился с представителями вьетнамской общины региона.

Разиль Самигуллин