ФАС выдала предупреждения российским операторам из-за взимания дополнительной платы с абонентов

Фото: Динар Фатыхов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила предупреждения операторам МТС, «Мегафон» и «Билайн» относительно взимания дополнительной платы с абонентов на территории Крыма и Севастополя.



— Такие действия операторов ущемляют интересы абонентов, — подчеркнули в ведомстве.

ФАС напомнила, что с 1 января 2024 года для операторов связи были созданы экономические условия, позволяющие предоставлять услуги связи своим абонентам на территории Республики Крым и города Севастополя без дополнительной платы на уровне домашнего региона.

Ранее стало известно, что глава ФАС уличил российских разработчиков ПО в завышении цен на фоне ухода из страны иностранных компаний.