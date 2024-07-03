Госдума и Совфед заявили о приостановке участия в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ

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Парламентарии России приняли решение приостановить участие делегации Федерального собрания РФ в работе ПА ОБСЕ, сообщает «Интерфакс».

В заявлении отмечается, что «несмотря на неоднократные обращения и предложения российской делегации, приоритеты руководства ПА ОБСЕ свидетельствуют о том, что эта площадка используется в качестве политизированного инструмента для реализации антироссийского курса». В частности, по мнению парламентариев, руководство ПА ОБСЕ намеренно искажает причинно-следственную связь событий, происходящих на Украине.

Кроме того, делегация Федерального собрания неоднократно лишалась возможности для полноценного участия в работе пленарных заседаний и руководящих органов ПА ОБСЕ. При этом последней каплей стал отказ Румынии в выдаче виз членам российской делегации для участия в ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте в 2024 году. В сложившихся условиях возможности для продолжения конструктивного диалога в ПА ОБСЕ полностью исчерпаны.

Сенаторы России и депутаты Госдумы считают обоснованным и закономерным приостановить не только участие делегации Федерального собрания Российской Федерации в ПА ОБСЕ, но и выплату взносов Российской Федерации в бюджет организации. Любые действия по внесению изменений в Правила процедуры Ассамблеи, имеющих целью нанести ущерб российской делегации, будут считаться юридически ничтожными.

Вместе с тем парламентарии заявляют о готовности вернуться к работе в ПА ОБСЕ при условии пересмотра ее руководством и рядом государств-членов русофобских и дискриминационных подходов к решению насущных проблем европейской безопасности.

О приостановке участия России в Парламентской ассамблее ОБСЕ Госдума заявила еще в прошлом месяце. Решение о подготовке постановления о приостановлении участия России в работе организации было принято после того, как в апреле прошлого года совет нижней палаты решил приостановить выплаты в ПА ОБСЕ за 2023 год.