Лоран Винатье* признал свою вину по уголовному делу о незаконном сборе военных сведений России

Фото: Динар Фатыхов

Французский журналист Лоран Винатье* признал свою вину в уголовном деле о незаконном сборе сведений о военной деятельности России. В ходе расследования было установлено, что обвиняемый в течение нескольких лет не выполнял обязанности, предусмотренные законодательством об иностранных агентах, и в нарушение закона собирал информацию о военной и военно-технической деятельности России, сообщает ТАСС.

Следственный комитет допросил семь человек, с которыми обвиняемый встречался для сбора информации. Была назначена лингвистическая судебная экспертиза аудиозаписей этих встреч. Также были изучены результаты оперативно-разыскной деятельности, а также технические средства, изъятые у обвиняемого. В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину.

Согласно данным следствия, обвиняемый посещал территорию России, включая Москву, где встречался с гражданами нашей страны. Его преступную деятельность удалось пресечь благодаря совместным усилиям следователей столичного Следственного комитета и ФСБ России.

В прошлом месяце сотрудники Следкомитета планировали обратиться в суд с требованием взять под стражу 47-летнего гражданина Франции, который работает в швейцарском Центре гуманитарного диалога. Задержание произошло в одном из ресторанов Москвы во время встречи, которую проводил этот гражданин, о чем рассказал «Коммерсантъ».



Разиль Самигуллин