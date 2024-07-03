В России предложили наделить ФСБ и МИД полномочиями по изъятию паспортов

Фото: Динар Фатыхов

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, который предполагает наделить ФСБ и МИД полномочиями по изъятию паспортов, сообщает РИА «Новости».

Как сообщила замначальника управления паспортной и регистрационной работы ГУВМ МВД России Екатерина Сизова, нововведение направлено на предотвращение неверного толкования или двусмысленности нормы, содержащейся в ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Эта норма предусматривает изъятие внутреннего паспорта.

Сизова рассказала, что предлагается наделить пограничные органы, дипломатические представительства и консульские учреждения полномочиями по изъятию внутренних паспортов, предъявленных для удостоверения личности лицами, не являющимися их владельцами.

По ее словам, разработка проекта обусловлена необходимостью выработки критериев недостоверных сведений во внутреннем паспорте. Также необходимо наделить ФСБ РФ и МИД РФ полномочиями по изъятию документа, если они выявили недействительный паспорт.

Кабмин РФ определит порядок и критерии установления недостоверных сведений в паспорте. В частности, рассматривается возможность ввести новое основание недействительности внутреннего паспорта — внесение непредусмотренных сведений, отметок и записей (например, отметка о пересечении границы во внутреннем паспорте, рисунок, отметка о владении животным).

В случае изъятия паспорта предусматривается возможность выдачи гражданину временного удостоверения личности, дающего право на въезд в Россию. Оно выдается на срок от 5 до 30 календарных дней в зависимости от причины его получения, подчеркнула Сизова.

В начале июня Совет Федерации одобрил закон, по которому недействительными признаются загранпаспорта россиян при призыве на военную или альтернативную службу.

Разиль Самигуллин