Эрдоган планирует удвоить товарооборот с Россией до 100 млрд долларов

На встрече с Владимиром Путиным в Астане президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью Анкары и Москвы является удвоение объема двусторонней торговли.

— У нас сейчас объем в 55 млрд долларов… Наша цель — достичь 100 млрд долларов товарооборота, и мы верим, что сможем его достичь, — цитирует Эрдогана РИА «Новости».

Также, по словам турецкого лидера, Анкара намерена развивать сотрудничество с Москвой в сфере туризма.

— Приезд около семи миллионов российских туристов в нашу страну был очень важен для нас. Важно принимать российских туристов в нашей стране. Мы продолжим развивать сотрудничество в туризме, — сказал Эрдоган.

Кроме того, турецкий лидер выразил пожелание, чтобы строящаяся в стране российскими и турецкими специалистами АЭС «Аккую» была сдана в кратчайшие сроки.

Отметим, снижение товарооборота с Евросоюзом было в значительной степени компенсировано за счет увеличения торговли с Китаем, Индией, Турцией, Белоруссией, Казахстаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Африкой и Латинской Америкой.