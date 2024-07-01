Председательство России в ООН, медаль по боксу у Татарстана, новый глава Сколково
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 1 июля.
- Председательство в Совбезе Безопасности ООН на один месяц перешло к России. В последний раз страна занималась координацией организации в 2023 году. Первая встреча под руководством России состоится в понедельник в первой половине дня по нью-йоркскому времени. На ней утвердят программу работы Совбеза на предстоящий месяц.
- Воспитанница татарстанской школы бокса из Лениногорска Дарья Антипова стала победительницей первенства Европы по боксу в весовой категории до 75 кг. В Сараево прошло первенство Европы среди юношей и девушек в возрасте 15—16 лет. В турнире приняли участие 370 лучших спортсменов из 28 стран, которые боролись за чемпионство в 13 юношеских и 13 женских весовых категориях.
- Бывший мэр Иннополиса 44-летний Руслан Шагалеев назначен на должность сити-менеджера инновационного центра «Сколково». Шагалеев руководил Иннополисом с 2016 года. 18 июня он оставил должность мэра, и его место занял Дмитрий Вандюков.
- Новым заместителем генерального директора РЖД назначен Юрий Бакеркин. В новой должности он продолжит курировать работу департамента инвестиций. Также в его подчинении будут находиться: центр по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов, центр организации скоростного и высокоскоростного сообщения.
- Число погибших при нападении боевиков 23 июня в Дагестане выросло до 22 человек.
- В Татарстане на неделю вводят штормовое предупреждение. Оно будет действовать со 2 по 8 июля. В Туве и Якутии по причине лесных пожаров объявили режим чрезвычайной ситуации.
- Рафаэль Усманов стал новым руководителем Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана. На сайте ведомства также указано, что заместителем Усманова стал Руслан Гумеров. Предыдущий начальник управления Рустам Аманов покинул свой пост 4 июня.
- Гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский заявил в интервью РИА «Новости», что продолжения нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», вероятно, не будет. По его словам, это связано с тем, что произведение уже является целостным и не требует продолжения.
- Комитет Госдумы одобрил поправки об увеличении дефицита бюджета России на 2024 год ко второму чтению. Ближе к концу июня Госдума приняла в первом чтении поправки в закон «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», которые предусматривают увеличение дефицита бюджета России на 2024 год.
- Канадский форвард Ник Петан, возможно, станет игроком казанского «Ак Барса». Об этом сообщил корреспондент газеты «Спорт-Экспресс» в своем телеграм-канале. Однако официальной информации о подписании пока не поступало.
- Польский защитник Мацей Рыбус покинул казанский «Рубин» по истечении срока контракта. Игрок перешел в «Рубин» на правах свободного агента летом 2023 года. Его предыдущим клубом был московский «Спартак».
- Российский баскетболист Марк Тихоненко принял решение покинуть казанский УНИКС. В прошедшем сезоне спортсмен участвовал в 14 матчах чемпионата Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 1,2 очка за 6,09 минуты игрового времени.
Ключевые события 859-го дня специальной военной операции на Украине
- Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: восемь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 72 беспилотных летательных аппарата.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 616 самолетов, 276 вертолетов, 27 040 беспилотных летательных аппаратов, 535 зенитных ракетных комплексов, 16 471 танк и другие боевые бронированные машины, 1 362 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 185 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23 201 единица специальной военной автомобильной техники.
Елизавета Пуншева
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