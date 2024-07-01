В МВД Татарстана сменился начальник экономической полиции

Фото: Ирина Плотникова

Рафаэль Усманов стал новым руководителем Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана. На сайте ведомства также указано, что заместителем Усманова стал Руслан Гумеров. Предыдущий начальник управления Рустам Аманов покинул свой пост 4 июня.

Усманову 41 год, он выпускник Елабужской школы милиции. С 2019 года он занимал двойную должность — заместителя начальника УЭБиПК и начальника налогового отдела.

Напомним, что недавно в Вахитовском суде Казани стартовал процесс дела о крипто-ОПС Finiko, которое, по предварительным данным, нанесло ущерб в размере 209 миллионов рублей.