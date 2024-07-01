В МВД Татарстана сменился начальник экономической полиции
Рафаэль Усманов стал новым руководителем Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана. На сайте ведомства также указано, что заместителем Усманова стал Руслан Гумеров. Предыдущий начальник управления Рустам Аманов покинул свой пост 4 июня.
Усманову 41 год, он выпускник Елабужской школы милиции. С 2019 года он занимал двойную должность — заместителя начальника УЭБиПК и начальника налогового отдела.
Напомним, что недавно в Вахитовском суде Казани стартовал процесс дела о крипто-ОПС Finiko, которое, по предварительным данным, нанесло ущерб в размере 209 миллионов рублей.
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