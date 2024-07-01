Мацей Рыбус покинул казанский «Рубин» из-за истечения срока контракта

Фото: Динар Фатыхов

Польский защитник Мацей Рыбус покинул казанский «Рубин» из-за истечения срока контракта, сообщает пресс-служба клуба. Игрок перешел в «Рубин» на правах свободного агента летом 2023 года. Его предыдущим клубом был московский «Спартак».

Мацей Рыбус за прошедший сезон принял участие в 7 матчах. В совокупности игр игрок сыграл 41 минуту, за этот промежуток времени он забил один гол и получил две желтые карточки.

В конце июня «Рубин» также попрощался со своим воспитанником Никитой Яновичем. Команда отпустила вратаря в «Нефтехимик» на правах аренды до конца сезона-2024/25.

Разиль Самигуллин