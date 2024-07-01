В Татарстане на неделю вводят штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности

Фото: Максим Платонов

Специалисты Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана объявили штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности в лесах.

В период с 2 по 8 июля 2024 года на территории республики местами ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс). Это значит, что существует повышенная вероятность возникновения пожаров из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в сообщении управления.

Так, на преобладающей территории Татарстана вводится третий класс пожароопасности. Четвертый класс вводят в следующих районах: Арский, Балтасинский, Сабинский, Атнинский, Кукморский, Тюлячинский, Дрожжановский, Буинский.

Ранее в регионах Тува и Якутск (Саха) ввели режим ЧС из-за крупных лесных пожаров.