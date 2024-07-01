Создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» пока не планируют продолжать проект

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Гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский заявил в интервью РИА «Новости», что продолжения нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», вероятно, не будет.

— Вопрос о том, будет ли второй сезон сериала „Слово пацана. Кровь на асфальте“, был самым задаваемым в ноябре-декабре 2023 года. Об этом нужно спрашивать производителей. Насколько я знаю, позиция создателей, в частности режиссера, в том, что это цельное произведение, оно снято от и до. И на этом пока ставят точку, — сказал он.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в онлайн-кинотеатрах 9 ноября 2024 года. В нем снялись Рузиль Минекаев, Иван Янковский и Сергей Бурунов. Проект рассказывает о молодежных преступных группировках на фоне перестройки.

Стоит отметить, что сериал уже успел завоевать признание: команда создателей была удостоена различных наград. «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал победителем Национальной премии в области веб-контента и признан лучшим в спецноминации «Сила в правде» III Национальной премии интернет-контента 2024, учрежденной ИРИ.

Напомним, книга российского журналиста Роберта Гараева «Слово пацана» в начале 2024 года продавалась почти в 28 раз чаще, чем годом ранее.