Комитет Госдумы одобрил поправки об увеличении дефицита бюджета России на 2024 год
Комитет Госдумы одобрил поправки об увеличении дефицита бюджета России на 2024 год ко второму чтению, сообщает ТАСС. Аналогичное решение комитетом было принято перед первым чтением законопроекта.
Ближе к концу июня Госдума приняла в первом чтении поправки в закон «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», которые предусматривают увеличение дефицита бюджета России на 2024 год.
Схожее решение о принятии бюджете дефицитным рассматривали в Кабмине Татарстана. Так, 28 июня ведомство внесло на предварительное рассмотрение проект закона об изменении бюджета на ближайшие три года.
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