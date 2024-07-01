Комитет Госдумы одобрил поправки об увеличении дефицита бюджета России на 2024 год

Фото: Дарья Пинегина

Комитет Госдумы одобрил поправки об увеличении дефицита бюджета России на 2024 год ко второму чтению, сообщает ТАСС. Аналогичное решение комитетом было принято перед первым чтением законопроекта.

Ближе к концу июня Госдума приняла в первом чтении поправки в закон «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», которые предусматривают увеличение дефицита бюджета России на 2024 год.

Схожее решение о принятии бюджете дефицитным рассматривали в Кабмине Татарстана. Так, 28 июня ведомство внесло на предварительное рассмотрение проект закона об изменении бюджета на ближайшие три года.

Разиль Самигуллин