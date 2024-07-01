Новым заместителем генерального директора РЖД назначен Юрий Бакеркин

Новым заместителем генерального директора РЖД назначен Юрий Бакеркин. В новой должности он продолжит работу над курированием департамента инвестиций. Также в его подчинении будут находиться: центр по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов, центр организации скоростного и высокоскоростного сообщения. Юрий Бакеркин работает в инвестиционном блоке 17 лет, сообщает пресс-служба организации.

На посту руководителя инвестиционного блока Юрия Бакеркина заменил его первый заместитель Дмитрий Редькин.

Ранее занимавший пост заместителя генерального директора РЖД Алексей Шилов освобожден от должности. Распоряжением председателя правительства России Михаила Мишустина он был назначен заместителем министра транспорта России. В новой должности он будет курировать работу железнодорожного транспорта.

Стоит отметить, что 28 июня холдинг РЖД запустил новый онлайн-сервис «Лист ожидания», сообщает пресс-служба компании. Он позволит пассажирам купить билет на поезд, если в нем появятся свободные места.

Разиль Самигуллин