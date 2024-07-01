В Якутии введен режим ЧС федерального масштаба из-за лесных пожаров
Сегодня, 1 июля, состоялось внеочередное заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. По итогам заседания было решено отнести ситуацию в лесах Республики Саха (Якутия) к чрезвычайной ситуации федерального характера, передает МЧС.
В регионе, по данным Авиалесоохраны, действуют 107 природных пожаров свыше чем на 331 тыс. гектарах. На месте работают более 1,5 тыс. человек и 100 единиц техники. Обстановку и тушение пожаров мониторят беспилотники МЧС России.
Напомним, сегодня глава Республики Тыва Владислав Ховалыг объявил о введении режима ЧС на территории региона из-за распространения лесных пожаров.
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