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В Якутии введен режим ЧС федерального масштаба из-за лесных пожаров

13:03, 01.07.2024
В Якутии введен режим ЧС федерального масштаба из-за лесных пожаров
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 1 июля, состоялось внеочередное заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. По итогам заседания было решено отнести ситуацию в лесах Республики Саха (Якутия) к чрезвычайной ситуации федерального характера, передает МЧС.

В регионе, по данным Авиалесоохраны, действуют 107 природных пожаров свыше чем на 331 тыс. гектарах. На месте работают более 1,5 тыс. человек и 100 единиц техники. Обстановку и тушение пожаров мониторят беспилотники МЧС России.

Напомним, сегодня глава Республики Тыва Владислав Ховалыг объявил о введении режима ЧС на территории региона из-за распространения лесных пожаров.

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Происшествия

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