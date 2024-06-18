Руслан Шагалеев уходит с поста мэра Иннополиса

Фото: Максим Платонов

Руслан Шагалеев объявил об уходе с поста мэра Иннополиса, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

— С 2015 года у нас с вами получилось создать что-то совершенно особенное. Мы смогли показать миру, как можно по-новому развивать территорию для людей и с участием людей. Я благодарен всем, кто и словом, и делом помогал городу становиться лучше! У Иннополиса впереди яркое будущее! А мне пришло время двигаться дальше. Благодарю каждого жителя и руководство республики за оказанную мне честь и доверие поработать на этом проекте, — обратился Шагалеев к жителям города в городском чате.

Экс-мэр продолжит исполнять обязанности до заседания Совета депутатов Иннополиса, где выберут нового главу исполкома. После этого заседания он официально сложит свои полномочия.