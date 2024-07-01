Форвард Марк Тихоненко покидает УНИКС после завершения контракта
Российский баскетболист Марк Тихоненко принял решение покинуть казанский УНИКС, сообщает пресс-служба клуба. В прошедшем сезоне спортсмен участвовал в 14 матчах чемпионата Единой Лиги ВТБ, набирая в среднем 1,2 очка за 6.09 минуты игрового времени.
Напомним, 26 июня клуб сообщил, что форвард Андрей Воронцевич покинул УНИКС на правах свободного агента и присоединился к «Зениту».
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