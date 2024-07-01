В Туве введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров

Фото: Динар Фатыхов

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на территории региона из-за распространения лесных пожаров. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Ховалыга, вопрос введения режима ЧС обсуждался на аппаратном совещании в правительстве с участием руководителей муниципалитетов.

— Жаркая погода, сильные ветра и сухие грозы вызвали новые возгорания в тайге. Сейчас на территории республики зарегистрировано 23 лесных пожара. Огнем охвачено примерно 1 700 гектаров. Большая часть — в труднодоступной горной местности, — заявил Ховалыг.

Ранее в Татарстане завершили создание противопожарных минерализованных полос. Подчеркнем, что это — специальные 10-метровые зоны в отдалении от лесополосы. Их создают, чтобы предотвратить распространение пожаров.