Татарстанская спортсменка выиграла первенство Европы по боксу

Фото: Динар Фатыхов

Воспитанница татарстанской школы бокса из Лениногорска Дарья Антипова стала победительницей первенства Европы по боксу в весовой категории до 75 кг.

В Сараеве прошло первенство Европы среди юношей и девушек в возрасте 15–16 лет. В турнире приняли участие 370 лучших спортсменов из 28 стран, которые боролись за чемпионство в 13 юношеских и 13 женских весовых категориях.

В финальных поединках на ринг вышли 19 спортсменов из сборной России, 16 из которых одержали победу. Дарья Антипова встретилась в финале с англичанкой Мойо Табисо и победила ее по единогласному решению судей.

Заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Сергей Игнатьев отметил высокий уровень физической и технической подготовки Дарьи Антиповой, а также ее спокойствие и уверенность на ринге.

Напомним, что на прошедших в Казани Играх стран БРИКС российские спортсмены выиграли 8 золотых медалей по боксу.