Канадский нападающий Ник Петан может перейти в «Ак Барс»

Канадский форвард Ник Петан, возможно, станет игроком казанского «Ак Барса». Об этом сообщил корреспондент газеты «Спорт-Экспресс» в своем телеграм-канале. Однако официальной информации о подписании пока не поступало.

Ранее Ник Петан входил в сферу интересов магнитогорского «Металлурга», но выбрал клуб из Татарстана. Большую часть прошлого сезона центрфорвард отыграл в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где сыграл в 59 матчах и набрал 48 очков (15+33).

В НХЛ Петан выступал за клубы «Виннипег Джетс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Ванкувер Кэнакс».

Ранее в «Ак Барс» вернулся воспитанник клуба Альберт Яруллин. Контракт с 31-летним защитником подписали на 3 года.