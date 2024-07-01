Россия на месяц стала председателем Совбеза ООН

Фото: Динар Фатыхов

Председательство в Совбезе Безопасности ООН на один месяц перешло к России. В последний раз страна занималась координацией организации в 2023 году.

Первая встреча под руководством России состоится в понедельник в первой половине дня по нью-йоркскому времени. На ней утвердят программу работы Совбеза на предстоящий месяц. После этого постпред страны Василий Небензя даст пресс-конференцию, а затем проведет закрытый брифинг для государств — членов Генеральной Ассамблеи ООН.

Планируется, что центральные события российского председательства пройдут в середине месяца и будут посвящены построению более справедливого, демократического и устойчивого миропорядка, ближневосточному урегулированию, а также сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества.



В течение месяца планируется провести около 20 открытых заседаний и закрытых консультаций.

Представленные в Совбезе государства возглавляют его работу поочередно в алфавитном порядке английского языка. Председательство страны в СБ длится один календарного месяца. В июне эти функции выполняла Республика Корея, а в августе руководить работой Совбеза будет Сьерра-Леоне.

Елизавета Пуншева