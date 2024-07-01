Число погибших при нападении боевиков 23 июня в Дагестане выросло до 22 человек

Число погибших при нападении боевиков 23 июня в Дагестане выросло до 22 человек. После случившегося происшествия в регионе погиб еще один человек, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Напомним, 24 июня ночью в Дагестане ликвидировали шестерых боевиков, которые совершили вооруженное нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС в регионе. Двое террористов были нейтрализованы в Дербенте и трое в Махачкале.



В первые два дня происшествия жертвами нападения стали 15 сотрудников полиции и несколько мирных жителей. На месте боестолкновения с террористами работали специалисты органов безопасности, изъято оружие и боеприпасы.