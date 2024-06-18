Массовые отравления салатом, Шагалеев ушел с поста мэра Иннополиса, Шлейхер забрал второе золото на БРИКС
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 18 июня.
- В Татарстане госпитализировали 14 человек с симптомами ботулизма. Всего в России за 3 дня зарегистрировали около 150 случаев заражения. Причина — салат «Лобио с фасолью» от московской фирмы. Следком задержал трех человек, связанных с массовым отравлением.
- Руслан Шагалеев объявил о своем уходе с поста мэра Иннополиса в городском чате. Он продолжит исполнять обязанности до заседания Совета депутатов Иннополиса, где выберут нового главу исполкома. После этого заседания он официально сложит свои полномочия. Заместитель премьер-министра Татарстана по развитию Иннополиса Роман Шайхутдинов, в свою очередь, положительно оценил результаты работы Руслана Шагалеева на посту мэра города.
- Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов завоевали золото на Играх БРИКС в синхронных прыжках с трамплинов в воду. Их результат составил 446,34 балла. Второе место заняли Рафаэл Фогача и Рафаэл Макс из Бразилии, а третье — Евгений Кондратович и Владислав Сонин из Белоруссии. Это уже вторая золотая медаль Шлейхера на Играх БРИКС — до этого он выигрывал соревнования по прыжкам в воду с трехметрового трамплина.
- Президент России Владимир Путин заявил, что надбавки к зарплате за работу в особых климатических условиях, в частности в районах Крайнего Севера, не должны учитываться при расчете НДФЛ по новой прогрессивной шкале. По его словам, «только базовая часть должна учитываться в налогообложении».
- Владимир Путин поддержал инициативу подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Подписание документа планируется провести на высшем уровне.
- Президент России прибыл с рабочей поездкой в Якутск, откуда он отправится с визитами в КНДР и Вьетнам. Это его первая поездка в Якутию за последние десять лет. В Якутске президент ознакомился с достижениями и перспективами креативной и ИТ-отраслей Якутии. Также он незапланированно пообщался с жителями.
- Баскетбольный клуб УНИКС подписал соглашение с 31-летним американским защитником и легким форвардом ДеВоном Акун-Перселлом. Контракт заключен по схеме «1+1». ДеВон Акун-Перселл присоединится к казанскому клубу после выступления за краснодарский «Локомотив-Кубань».
- ООО «Эйч энд Эм», основное юридическое лицо шведского ретейлера H&M в России, приняло решение о ликвидации компании. Вопрос об этом был утвержден 17 июня. С 2020 года единственным владельцем российского ООО является шведская компания H&M Hennes & Mauritz.
- В Госдуме во втором чтении приняли законопроект, который вносит изменения в закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации». Согласно ему, ОСАГО больше не будет обязательным документом при регистрации транспортного средства. Это относится как к постановке транспорта на государственный учет, так и к случаю регистрации, связанному со сменой владельца авто.
- Члены Госдумы рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект, запрещающий продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Во время обсуждения председатель нижней палаты Вячеслав Володин подчеркнул, что принятия такого закона ожидают родители несовершеннолетних детей.
- На 84-м году жизни скончался бывший руководитель Госкомитета Татарстана по земельным ресурсам и земельной реформе, Службы земельного кадастра и Земельной кадастровой палаты по Республике Татарстан Александр Ефремов. В течение 10 лет с 1991 года он возглавлял Госкомитет Татарстана по земельным ресурсам и земельной реформе. С 2001 по 2003 год руководил Службой земельного кадастра.
- В Альметьевск прибыл режиссер Сардар Абдуллин (Тагировский). На днях он возглавит местный театр и уже приступил к подготовке первого проекта — иммерсивного спектакля, премьера которого ожидается в следующем сезоне.
- В Казани из-за обильных дождей несколько улиц подтопило. В связи с этим была приостановлена работа некоторых маршрутов общественного транспорта. В течение вечера дорожные службы продолжают работу по устранению затоплений из-за сильного дождя.
Ключевые события 846-го дня специальной военной операции на Украине
- Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 24 беспилотных летательных аппарата и одна управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД».
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 613 самолетов, 276 вертолетов, 25 891 беспилотный летательный аппарат, 531 зенитный ракетный комплекс, 16 366 танков и других боевых бронированных машин, 1 343 боевые машины реактивных систем залпового огня, 10 610 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 645 единиц специальной военной автомобильной техники.
Елизавета Пуншева
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