«Желаю успехов на новых крупных федеральных проектах»: Роман Шайхутдинов о результатах работы мэра Иннополиса

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Заместитель премьер-министра Татарстана по развитию Иннополиса Роман Шайхутдинов в беседе с «Реальным временем» оценил результаты работы Руслана Шагалеева на посту мэра города.



— Результаты работы мэра оцениваю положительно, сделано немало, хотя много еще предстоит. Желаю успехов на новых крупных федеральных проектах, — отметил он.

Напомним, сегодня Руслан Шагалеев объявил об уходе с поста мэра Иннополиса.

— С 2015 года у нас с вами получилось создать что-то совершенно особенное. Мы смогли показать миру, как можно по-новому развивать территорию для людей и с участием людей. Я благодарен всем, кто и словом, и делом помогал городу становиться лучше! У Иннополиса впереди яркое будущее! А мне пришло время двигаться дальше. Благодарю каждого жителя и руководство республики за оказанную мне честь и доверие поработать на этом проекте, — обратился Шагалеев к жителям города в городском чате.

Экс-мэр продолжит исполнять обязанности до заседания Совета депутатов Иннополиса, где выберут нового главу исполкома. После этого заседания он официально сложит свои полномочия.

Шагалеев занимал должность мэра Иннополиса с 2016 года. Он стал вторым градоначальником недавно созданного города после Егора Иванова, которого избрали 25 декабря 2014 года.

Напомним, недавно произошли перестановки в Верхнеуслонском районе, куда входит Иннополис. Глава Марат Зиатдинов стал руководителем Госкомитета РТ по закупкам. Его место занял Евгений Варакин — вице-премьер Татарстана, курирующий закрепленные за Татарстаном Лисичанск и Рубежное.



Елизавета Пуншева