Альметьевский театр возглавит татарин из Венгрии

Венгерский татарин Сардар Тагировский на днях приступит к обязанностям

Фото: предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

В Альметьевск прибыл режиссер Сардар Абдуллин (Тагировский). Эту информацию подтвердили в Министерстве культуры РТ, предоставив «Реальному времени» официальный ответ театра: «Сегодня Сардар Тагировский знакомится с театром и городом. Уже приступил к подготовке первого проекта — иммерсивного спектакля, премьера которого ожидается в следующем сезоне». Чем известен режиссер — в материале издания.

Начнем с иммерсивного спектакля

Впервые коллектив встретился с Абдуллиным в 2017 году, когда участвовал в IV Международном фестивале МIТЕМ (на нем театр показывал постановку «Ашик-Кериб»).

Затем он еще встречался с труппой в декабре 2023 года, рассказал коллективу о себе, своих планах: «Отметил, что большое значение для каждого человека имеют детские годы, и он не исключение. Шесть лет, которые он провел в Татарстане, до сих пор не отпускают его. И он долгое время грезил возвращением на историческую родину для постоянного проживания. Нередко приезжал сюда, ставил спектакли, уезжал в Венгрию и снова мечтал вернуться».



О том, что уроженец Казани, в 6 лет переехавший с семьей в Венгрию, может стать главным режиссером Альметьевского театра, стало известно в декабре прошлого года. Об этом перед торжественным открытием здания Буинского театра после ремонта рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова: «Чтобы в этих зданиях кипела мощная жизнь, нужны кадры. Для этого людей творчества ждем в республике. У нас очень много проектов с нашими талантливыми ребятами и девчатами. Мы готовы принять их не только в гостях, но и на работу. Один их таких — проживающий в Венгрии татарин Сардар Тагировский — переезжает в Альметьевск, он будет главным режиссером Альметьевского театра. Переговоры сейчас ведутся, надеюсь, что будет так».

Тогда Абдуллин пробыл в Татарстане две недели и вернулся в Венгрию, чтобы, в частности, закончить начатые в Европе проекты. Планировалось, что режиссер вернется уже весной, но, очевидно, оформление его на работу заняло больше времени.

О том, что уроженец Казани, в 6 лет переехавший с семьей в Венгрию, может стать главным режиссером Альметьевского театра, стало известно в декабре прошлого года. Об этом перед торжественным открытием здания Буинского театра после ремонта рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В интервью «Реальному времени» Абдуллин говорил, что хочет «построить культурный мост между Венгрией и Татарстаном, в частности, с Альметьевским театром, а может, и еще шире». В частности, его интересовала история писателя Аяза Гилязова и поэта и переводчика Галгоци Арпада: об их дружбе в плену Гилязов писал в романе «Давайте помолимся!»:

— Я мечтаю поставить спектакль на эту тему. Чтобы он начинался в Венгрии и продолжался в Татарстане. Чтобы он шел параллельно. В Венгрии с венгерскими, в Татарстане с татарскими актерами. Связать их через видеотехнику для того, чтобы зрители двух стран одновременно смотрели один и тот же спектакль.

Что ставил Тагировский в Казани

К слову, за рубежом, в Румынии, Абдуллин познакомился и с нынешним режиссером Тинчуринского театра Туфаном Имамутдиновым, который пригласил его потом поработать в Казани. Сначала в 2021-м появился спектакль «Ядәч! Исемдә!» о детстве на улице Хади Такташа в 90-е. Отец Абдуллина — один из создателей клуба «Булгар Аль Джадид» Тагир Абдулл Аль Булгари.

В шесть лет Абдуллин переехал с семьей в Венгрию. Образование получил в Академии театрального искусства имени Шекспира и в Художественном университете Маросвархели. Работал в Будапештской студии кукольного театра, начал ставить сам: его дебют «Вишневый сад» получил приз зрительского жюри в 2015 году на фестивале национальных театров в городе Печ. В 2016-м он получил в Трансильвании премию «Игровое поле» для режиссеров в возрасте до 35 лет и пять премий фестиваля венгерских театров за «Мещанина во дворянстве». Так началась его карьера.

В 2022-м Абдуллин поставил в том же Тинчуринском «Хан кызы Турандык»/«Принцессу Турандот» в изложении Карима Тинчурина, стилизовав под цирковое представление. Тогда Тагировский привлек к работе венгерского художника-постановщика Анну-Марию Купас и композитора Бакка-Давида Ласло.

В Казани Абдуллин поставил два спектакля, в частности «Принцессу Турандот». предоставлено пресс-службой театра К.Тинчурина

Альметьевский театр, который только что в пятый раз получил Гран-при Фестиваля театров малых городов России (со спектаклем «Ул әле өйләнмәгән иде»/«Не был женат»), последние годы работал без главного режиссера. В частности, в 2007—2014 годах на этой должности находился Ильяс Гареев, а в 2015—2016 годах — Гюзель Акбердина. Сейчас театр в первую очередь ассоциируется с высокоэффективным директором — Фаридой Исмагиловой, которая пришла в его стены в 2005 году, превратив в один из ведущих театров республики.