Российская «дочка» H&M начала процесс ликвидации

Фото: Реальное время

ООО «Эйч энд Эм», основное юридическое лицо шведского ретейлера H&M в России, приняло решение о ликвидации компании. Это следует из данных ЕГРЮЛ. Вопрос о ликвидации был утвержден 17 июня.

H&M Group приостановила продажи в России в марте 2022 года. Помимо бренда H&M, компании принадлежат также марки COS, Monki, Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home.

С 2020 года единственным владельцем российского ООО является шведская компания H&M Hennes & Mauritz.

Напомним, проверка «дочки» H&M таможенной службой показала, что компания пытается уклоняться от уплаты таможенных платежей. В итоге с ретейлера взыскали более 3 млрд рублей.