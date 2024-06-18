Дума исключает ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации автомобиля

Фото: Динар Фатыхов

На пленарном заседании Госдумы был принят во втором чтении законопроект, который вносит изменения в закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации».

Согласно новому законопроекту, ОСАГО больше не будет обязательным документом при регистрации транспортного средства. Это относится как к постановке транспорта на государственный учет, так и к случаю регистрации, связанному со сменой владельца авто.

Также предлагается разрешить водителям при продаже сразу снимать машину с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения в ведомство. Прежний владелец транспортного средства имеет право обратиться с заявлением о прекращении государственного учета авто после продажи, если договор был заключен через «Госуслуги» или удостоверен нотариусом. В случае заключения договора в простой письменной форме на бумаге прежний владелец авто имеет право обратиться для снятия машины с учета непосредственно в регистрационное подразделение с представлением оригинала договора по истечении десяти дней со дня продажи.

В случае принятия закона, процедура прекращения регистрации по заявлению владельца похищенного и находящегося в розыске ТС позволит исключить необходимость предоставления в различные инстанции (работодателю, налоговым органам) сведений о фактическом отсутствии у него автомобиля.

Кроме того, законопроект расширяет список оснований для отказа в совершении регистрационных действий. Теперь основанием для отказа в постановке на учет станет обращение в регистрационное подразделение владельца транспортного средства, не уплатившего утилизационный сбор в течение положенного срока. Это касается ввезенного физическим лицом в РФ из-за границы транспортного средства.

Напомним, Банк России подсчитал, что средний размер возмещения по полису ОСАГО для владельцев мототранспорта в 2023 году составил 93,6 тыс. рублей. Это на 6% больше, чем по страховкам владельцев обычных легковых автомобилей.