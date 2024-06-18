Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов стали победителями Игр БРИКС в синхронных прыжках с трамплина
Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов стали победители Игр БРИКС в синхронных прыжках с трамплина. Дуэт спортсменов обошел своих соперников, набрав 446,34 балла.
Второе место заняли бразильские спортсмены Рафаэл Фогача и Рафаэл Макс с активом в 348,03 балла. Тройку лидеров замкнули белорусы Евгений Кондратович и Владислав Сонин, набрав 341,73 балла.
Соревнования проходили во Дворце водных видов спорта. На базе спортивного комплекса также проходили соревнования по синхронному плаванию.
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