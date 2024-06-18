Владимир Путин впервые за 10 лет приехал в Якутск

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Якутск, откуда он отправится с визитами в КНДР и Вьетнам, сообщает пресс-служба Кремля. Это его первая поездка в Якутию за последние десять лет.



В Якутске президент ознакомится с достижениями и перспективами креативной и ИТ-отраслей Якутии. Здесь создан первый и крупнейший на Дальнем Востоке кластер по поддержке творческих индустрий. Также ожидается, что главу государства ознакомят с работой территории опережающего развития «Патриотическая», созданной для поддержки производств продукции для нужд СВО.

Кроме того, Путин уделит внимание вопросам развития Дальнего Востока и реализации программ «Земский доктор», «Земский учитель» и «Муравьев-Амурский 2030». Он встретится с участниками этих программ и деятелями культуры, которые выбрали работу на Дальнем Востоке.

Путина также ждут в Высшей музыкальной школе Якутии им. В.А.Босикова, которая входит в топ-500 лучших вузов страны и готовит кадры в сфере музыкального искусства и культуры. По традиции у президента намечена рабочая встреча с главой республики Айсеном Николаевым.

Еще в середине января Путин планировал приехать в Якутию, но тогда это не позволили сделать погодные условия. В марте он подтвердил, что намерен посетить регион «в ближайшее время».

Напомним, Путин 19—20 июня посетит Вьетнам. Его пригласил генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг.