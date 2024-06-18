Владимир Путин одобрил проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте президента страны.
Согласно документу, МИД России может вносить в проект договора изменения, не имеющие принципиального характера. Подписание документа планируется провести на высшем уровне.
Напомним, Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Китаем о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС).
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