Баскетболист ДеВон Акун-Перселл перешел в УНИКС из клуба «Локомотив-Кубань»

Фото: Динар Фатыхов

Баскетбольный клуб УНИКС подписал соглашение с 31-летним американским защитником и легким форвардом ДеВоном Акун-Перселлом. Контракт заключен по схеме «1+1», сообщила пресс-служба клуба.

ДеВон Акун-Перселл присоединяется к казанскому клубу после выступления за краснодарский «Локомотив-Кубань». В составе этой команды он провел два сезона, помогая команде завоевывать серебряные медали чемпионата России и Единой Лиги ВТБ. В 27 матчах турнира Акун-Перселл набирал в среднем 13,4 очка и 3,8 подбора.

В завершившемся сезоне в составе «железнодорожников» ДеВон принял участие в 48 матчах. Средняя статистика лидера краснодарской команды составила 15,2 очка, 3,4 подбора, 2,1 передачи за 25.09 минуты игрового времени. Кроме того, Акун-Перселл был признан самым ценным игроком ноября и занял третью строчку в списке топ-скореров лиги в последнем осеннем месяце с показателями 19,2 очка при 53,8% реализации с игры.

Напомним, УНИКС объявил о подписании контракта с 26-летним защитником Александром Платуновым. Соглашение заключено по схеме «1+1».