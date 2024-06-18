Улица Дзержинского в Казани очищена от последствий подтопления

Улица Дзержинского в Казани очищена от последствий ливня. В настоящее время дорожные службы продолжают работу по устранению затоплений из-за сильного дождя, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В сообщении ведомства также отмечается, что при обильных осадках вода не сразу уходит в ливневки и им требуется время, чтобы справиться с большим объемом воды. В пресс-службе добавили, что процесс стока воды может ухудшиться из-за закрытия решеток листвой или же различным мусором.

Сегодня из-за обильных дождей затопило несколько улиц Казани, в связи с этим была приостановлена работа некоторых маршрутов общественного транспорта.

Разиль Самигуллин