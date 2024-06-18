Ушел из жизни экс-руководитель Госкомитета Татарстана по земельным ресурсам Александр Ефремов

17 июня 2024 года на 84-м году жизни скончался бывший руководитель Госкомитета Татарстана по земельным ресурсам и земельной реформе, Службы земельного кадастра и Земельной кадастровой палаты по Республике Татарстан Александр Ефремов.

Ефремов родился 14 сентября 1940 года в городе Буинске.

С 1966 по 1978 год работал в системе мелиорации, пройдя путь до начальника ПМК-123 треста «Сельхозводстрой». С 1978 по 1991 год занимал различные партийные и государственные должности, включая председателя исполкома Апастовского районного Совета народных депутатов, второго и первого секретаря Камско-Устьинского райкома КПСС, главного референта отдела агропромышленного комплекса Управления делами Совета Министров Татарской ССР. Также являлся депутатом Верховного Совета Татарской АССР 11-го созыва.

В течение 10 лет с 1991 года Ефремов возглавлял Госкомитет Татарстана по земельным ресурсам и земельной реформе. С 2001 по 2003 год руководил Службой земельного кадастра.

При его активном участии в Татарстане был разработан первый в России Земельный кодекс, ориентированный на рыночные механизмы землепользования. За свою деятельность он был отмечен госнаградами.

Гражданская панихида состоится в 09.30 19 июня 2024 года в траурном зале морга ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» города Казани по адресу: улица Маршала Чуйкова, 54.

Рената Валеева