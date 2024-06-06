Рустам Минниханов на ПМЭФ, новый федеральный округ, инициатива отмены ЕГЭ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 6 июня.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов провел более 15 встреч за один день на полях Петербургского международного экономического форума. В разговорах затрагивались темы сотрудничества с другими регионами и странами, реализации совместных проектов в Татарстане.
- В России создадут новый федеральный округ, в который войдут четыре новых региона и Крым. Он может получить название «Новороссия», сообщил запорожский губернатор Евгений Балицкий.
- Депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. В пояснительной записке указано, что реформа образования, начатая с введением ЕГЭ, не приносит ожидаемых результатов. На инициативу уже отреагировал Рособрнадзор: «Сейчас нет ни в одной стране мира другого подхода оценки знаний учащегося, кроме как экзамен. На сегодняшний день модель ЕГЭ, мы ее постоянно совершенствуем, она рабочая. Рособрнадзор открыт к конструктивным предложениям».
- В рамках второго дня ПМЭФ обсуждались новые возможности делового сотрудничества стран-участниц БРИКС. Участники конференции обсудили инициативы по упрощению торговли сельхозпродукцией между странами БРИКС и необходимость поиска экспортного потенциала на совместных рынках. Так, по данным статистических служб стран-участниц объединения, объем внешней торговли внутри сообщества увеличился на 28% — и это показатели еще до присоединения последних стран. Экспорт увеличился на 21%, а импорт — на 38,5%. Инвестиции в страны превышают $250 миллиардов.
- В Казани создадут межведомственную комиссию для мониторинга социализации детей-сирот. Оценивать ситуацию будут по шести критериям, включая состояние здоровья, занятость, обеспеченность жильем и материальное положение. Комиссия будет заниматься мониторингом и оценкой социализации детей. В случае обнаружения признаков правонарушений в отношении сирот она вправе направлять материалы в правоохранительные органы.
- Глава бюджетного комитета Госсовета Татарстана Леонид Якунин предложил сохранить действующие ставки по УСН на доход свыше 60 млн рублей. По его словам, введение НДС может привести к повышению налоговой нагрузки для предпринимателей, а переход на прогрессивную шкалу не принесет регионам дополнительных доходов по НДФЛ.
- В Верховном суде Татарстана коллегия из трех судей вынесла приговор трем челнинцам в возрасте от 16 до 20 лет по делу о двух диверсионных поджогах на железной дороге и вышке сотовой связи. Старшему из подсудимых назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, двое младших получили по 5 лет воспитательной колонии.
- Ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» планирует ввести халяль-продукцию в свое меню. Гендиректор Олег Пароев сообщил, что компания ищет поставщиков продукции из-за выхода на территории с преимущественно мусульманским населением. Также сеть планирует начать работу в регионах Северного Кавказа в начале 2025 года, где в течение пяти лет планируется открыть около 15 заведений.
- Депутаты Госсовета Татарстана внесли изменения в избирательное законодательство. Теперь иностранным агентам запрещено участвовать в выборах и занимать должности в органах государственной и муниципальной власти. Закон также ограничивает права иностранных агентов выступать в качестве наблюдателей или доверенных лиц на выборах.
- В Казани начались работы по строительству транспортного узла на Горьковском шоссе, в связи с чем до 30 августа будет перекрыто движение транспорта на пересечении шоссе с улицами Фрунзе, Болотникова и Восстания. Водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты.
- Эксперты признали Татарстан лидером по количеству лучших промышленных парков: четыре из топ-10 объектов индустриальной недвижимости второго пояса находятся в республике. Первое и второе места заняли Камский индустриальный парк «Мастер» и Технополис «Химград». Особая экономическая зона «Иннополис» заняла седьмое место, а «Алабуга» — десятое.
- Также на ПМЭФ заключили соглашение о создании в Москве первого в России роботизированного завода по выпуску среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей мощностью 40 тысяч грузовиков в год. В церемонии подписания участвовали мэр столицы Сергей Собянин, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и первый зампредседателя правительства России Денис Мантуров.
- В Госсовете Татарстана объявили дату следующих выборов депутатов (седьмого созыва) — 8 сентября 2024 года. За это решение проголосовали 83 депутата, один воздержался. Избирателям предстоит избрать 100 депутатов.
- В Казани завершились работы на аварийном участке водопроводной сети по улице Профессора Камая. Специалисты восстановили водоснабжение домов №5 и №12, а также корпусов 1, 2, 3 и 4 дома №10. Аварийные работы проводились на участке сетей, которые были построены в 1971 году, по сообщениям специалистов, трубопровод был изношен на 100%.
Ключевые события 834-го дня специальной военной операции на Украине:
- За сегодняшний день дежурные средства ПВО России сбили четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области.
- Средствами противовоздушной обороны сбито 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, противокорабельная ракета «Нептун», а также семь реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ольха».
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 610 самолетов, 274 вертолета, 25 225 беспилотных летательных аппаратов, 527 зенитных ракетных комплексов, 16 276 танков и других боевых бронированных машин, 1 330 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 162 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22 311 единиц специальной военной автомобильной техники.
Олег Исаков
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