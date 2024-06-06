В Казани завершены работы на аварийном участке водопроводной сети на улице Профессора Камая

Фото: Динар Фатыхов

Завершились работы на аварийном участке водопровода на улице Профессора Камая в Казани. В результате проведенных работ восстановлено водоснабжение домов №5 и 12, а также корпусов 1, 2, 3 и 4 дома №10, сообщает пресс-служба казанского «Водоканала».

Специалисты провели необходимые работы для восстановления водоснабжения в полном объеме. Теперь жители могут пользоваться водой без ограничений. До конца текущей недели будут завершены мероприятия по благоустройству территории проведения работ.

Стоит подчеркнуть, что аварийные работы проводились на участке сетей, которые были построены в 1971 году. По сообщениям специалистов трубопроводы были изношены на 100 процентов.