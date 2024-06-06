В Татарстане иностранным агентам запретили участвовать в выборах

Фото: взято с сайта gossov.tatarstan.ru

Депутаты Госсовета Татарстана внесли изменения в отдельные законодательные акты республики, согласно которым иностранным агентам запретили участвовать в выборах. Поправки направлены на приведение Избирательного кодекса региона в соответствие с федеральным законодательством.

Законопроект предусматривает, что кандидаты на выборы в органы государственной и муниципальной власти Татарстана должны прекратить статус иностранного агента до момента подачи документов для регистрации. Несоблюдение этого требования является основанием для отказа в регистрации кандидата или исключения его из заверенного списка кандидатов.

Кроме того, лица, включенные в реестр иностранных агентов или в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, не могут быть уполномоченными представителями и доверенными лицами кандидатов и избирательных объединений, а также наблюдателями.

Законопроект позволяет расходовать средства избирательного фонда до регистрации кандидатов. На выборах в органы власти сумма расходов может составлять до 30% от установленного законом предельного размера расходования средств избирательного фонда.

Напомним, закон, запрещающий иностранным агентам участвовать в любых выборах, был подписан президентом России 15 мая. Законопроект, содержащий эти ограничения, был подготовлен правительством еще в декабре 2023 года.