В России появится новый федеральный округ
В ближайшее время в России создадут новый федеральный округ, в состав которого войдут четыре новых региона и Крым. Он может получить название «Новороссия». Об этом РИА «Новости» сообщил запорожский губернатор Евгений Балицкий.
В состав округа войдут Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, а также Республика Крым.
Напомним, 30 сентября 2022 года в Московском Кремле прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий.
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