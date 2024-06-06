В России появится новый федеральный округ

В ближайшее время в России создадут новый федеральный округ, в состав которого войдут четыре новых региона и Крым. Он может получить название «Новороссия». Об этом РИА «Новости» сообщил запорожский губернатор Евгений Балицкий.

В состав округа войдут Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, а также Республика Крым.

Напомним, 30 сентября 2022 года в Московском Кремле прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий.