Выборы депутатов Госсовета Татарстана назначены на 8 сентября 2024 года
В Госсовете Татарстана объявили дату следующих выборов депутатов седьмого созыва, об этом стало известно на 54-м заседании Совета. Так, переизбрание произойдет 8 сентября 2024 года. За постановление проголосовали 83 депутата, один воздержался.
— В сентябре истекают полномочия депутатов Госсовета шестого созыва. Согласно Конституции республики, выборы назначаются не позднее чем за 90 дней до дня голосования, — сообщил председатель Комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин. Избирателям предстоит избрать 100 депутатов.
В прениях глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов заметил, что избирательная компания проходит в условиях «политической жары», но выборы должны пройти чисто и объективно.
В день выборов на территории России должны пройти почти 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней и кампаний референдумов.
Напомним, завершилось предварительное голосование «Единой России», в рамках которого будут определены кандидаты от партии в депутаты Государственного совета Татарстана седьмого созыва. Всего было выставлено 312 кандидатов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.