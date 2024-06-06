Выборы депутатов Госсовета Татарстана назначены на 8 сентября 2024 года

Фото: Максим Платонов

В Госсовете Татарстана объявили дату следующих выборов депутатов седьмого созыва, об этом стало известно на 54-м заседании Совета. Так, переизбрание произойдет 8 сентября 2024 года. За постановление проголосовали 83 депутата, один воздержался.



— В сентябре истекают полномочия депутатов Госсовета шестого созыва. Согласно Конституции республики, выборы назначаются не позднее чем за 90 дней до дня голосования, — сообщил председатель Комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин. Избирателям предстоит избрать 100 депутатов.

В прениях глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов заметил, что избирательная компания проходит в условиях «политической жары», но выборы должны пройти чисто и объективно.

В день выборов на территории России должны пройти почти 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней и кампаний референдумов.

Напомним, завершилось предварительное голосование «Единой России», в рамках которого будут определены кандидаты от партии в депутаты Государственного совета Татарстана седьмого созыва. Всего было выставлено 312 кандидатов.

Луиза Игнатьева, Рената Валеева