«Реформа образования не приносит ожидаемых результатов»: в Госдуму внесли законопроект об отказе от ЕГЭ

Фото: Максим Платонов

Депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов, законопроект доступен в думской базе данных.

Законопроект предполагает внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. Результаты ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи и могут приниматься в вузах в качестве вступительных испытаний.

— В настоящее время очевидно, что реформа образования, начатая с введением ЕГЭ, не приносит ожидаемых результатов, которые должны были бы также выражаться в более высоком качестве знаний и доступности высшего образования, указано в пояснительной записке к документу.

В результате введения ЕГЭ расходы родителей переместились на рынок репетиторов, а коррупционная составляющая — из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Депутаты отметили, что для эффективной подготовки к ЕГЭ учащимся приходится дополнительно заниматься с репетиторами, услуги которых зачастую недоступны для многих семей из-за высокой стоимости. Более того, иногда выпускникам, получившим высокие баллы, не остается мест в вузах из-за победителей и призеров олимпиад.

— Содержание ЕГЭ оторвано от школьного курса. Для эффективной подготовки учащегося к ЕГЭ необходимо дополнительно нанимать репетиторов, услуги которых отличаются высокой стоимостью и непосильны для многих родителей, — подчеркивается в пояснительной записке.

Возникают случаи, когда школьников за деньги готовят к олимпиадам преподаватели вузов, которые являются организаторами этих олимпиад.

— Многие деятели науки и культуры, учителя и родители утверждают, что тестирование в принципе не способно выявить уровень знаний, а процесс обучения превращается в «натаскивание» на экзамен. Из-за непомерной сложности вопросов и заданий ЕГЭ увеличилась нагрузка на учащихся, — пишут депутаты.

На инициативу уже отреагировал Рособрнадзор.

— Сейчас нет ни в одной стране мира другого подхода оценки знаний учащегося, кроме как экзамен. На сегодняшний день модель ЕГЭ, мы ее постоянно совершенствуем, она рабочая. Рособрнадзор открыт к конструктивным предложениям, — сообщил глава ведомства Анзор Музаев.



ЕГЭ ввели в 2009 году. Его неоднократно предлагали отменить, однако в Рособрнадзоре выступали против этого, а премьер-министр России Михаил Мишустин называл ЕГЭ «социальным лифтом».

Напомним, со следующего года родительские комитеты могут получить возможность контролировать процесс досмотра перед ЕГЭ.

Рената Валеева