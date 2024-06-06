Новости общества

02:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани частично ограничили движение на Горьковском шоссе

10:29, 06.06.2024
В Казани частично ограничили движение на Горьковском шоссе
Фото: Динар Фатыхов

На Горьковском шоссе в Казани начались работы по строительству транспортного узла, сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с этим до 30 августа будет перекрыто движение транспорта на пересечении шоссе с улицами Фрунзе, Болотникова и Восстания.

Ограничения движения связаны с необходимостью обеспечения безопасности во время проведения строительных работ. Водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения.

Напомним, реконструкция Горьковского шоссе завершится в ноябре. Благодаря ремонту пропускная способность транспортной артерии увеличится в два раза и составит до 11 тысяч автомобилей в час. Количество полос увеличится с трех до шести.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также