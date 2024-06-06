В Казани частично ограничили движение на Горьковском шоссе

Фото: Динар Фатыхов

На Горьковском шоссе в Казани начались работы по строительству транспортного узла, сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с этим до 30 августа будет перекрыто движение транспорта на пересечении шоссе с улицами Фрунзе, Болотникова и Восстания.

Ограничения движения связаны с необходимостью обеспечения безопасности во время проведения строительных работ. Водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения.

Напомним, реконструкция Горьковского шоссе завершится в ноябре. Благодаря ремонту пропускная способность транспортной артерии увеличится в два раза и составит до 11 тысяч автомобилей в час. Количество полос увеличится с трех до шести.

Рената Валеева