В Казани частично ограничили движение на Горьковском шоссе
На Горьковском шоссе в Казани начались работы по строительству транспортного узла, сообщает пресс-служба мэрии.
В связи с этим до 30 августа будет перекрыто движение транспорта на пересечении шоссе с улицами Фрунзе, Болотникова и Восстания.
Ограничения движения связаны с необходимостью обеспечения безопасности во время проведения строительных работ. Водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения.
Напомним, реконструкция Горьковского шоссе завершится в ноябре. Благодаря ремонту пропускная способность транспортной артерии увеличится в два раза и составит до 11 тысяч автомобилей в час. Количество полос увеличится с трех до шести.
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