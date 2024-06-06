Татарстан лидирует в рейтинге инвестиционной привлекательности индустриальных парков и ОЭЗ

Фото: Максим Платонов

Эксперты признали, что в Татарстане расположено наибольшее количество лучших промышленных парков. Об этом свидетельствует рейтинг инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон (ОЭЗ), где четыре из топ-10 объектов индустриальной недвижимости второго пояса находятся в Республике Татарстан.

Первое место в рейтинге занял Камский индустриальный парк «Мастер», второе место — Технополис «Химград». Особая экономическая зона «Иннополис» заняла седьмое место, а особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» — десятое.

В целом в рейтинге топ-60 Татарстан занял восемь строчек. В список также вошли проекты: «Саба» (20-е место), М-7 (23-е место), «Вятка» (49-е место) и «Камские Поляны» (57-е место).

Стоит подчеркнуть, что, согласно данным Центрального банка, инвестиционная активность российских компаний в первом квартале обновила исторический максимум. Во втором квартале ожидается новый рекорд.