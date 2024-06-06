Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» планирует ввести халяльные блюда в меню

Фото: Максим Платонов

Гендиректор сети ресторанов быстрого питания Олег Пароев сообщил, что компания «Вкусно — и точка» ведет поиск поставщиков халяльной продукции, сообщает РИА «Новости». Это связано с выходом на территории с преимущественно мусульманским населением, которое серьезно относится к требованиям халяль.

— Сейчас достаточно актуальными для нас являются поставщики халяль-продукции — это особый способ выращивания, забоя и обращения с животными. И поскольку мы выходим на территории с преимущественно мусульманским населением, которое очень серьезно относится к требованиям по халялю, для нас важно будет предоставить и халяльное меню тоже, — сказал Пароев.

Кроме того, компания находится в поиске поставщиков яблок и вишни.

— Одним из наших хитов является пирожок с вишней. Как ни странно, вишня — это продукт, который редок с точки зрения стабильного качества, — объяснил гендиректор.

Также сеть планирует начать работу в регионах Северного Кавказа в начале 2025 года. В течение пяти лет в республиках региона планируется открыть около 15 заведений.

Рената Валеева