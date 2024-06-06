«Никаких допдоходов не получим, однозначно»

Глава бюджетного комитета Госсовета РТ Леонид Якунин предлагает оставить прежний режим налогообложения УСН, хотя шансов отстоять его мало

Фото: взято с сайта gossov.tatarstan.ru

«По упрощенной системе налогообложения надо оставить прежние ставки в 8% (берется с прибыли) и 20% (с выручки) на доход, превышающий порог в 60 млн рублей (вместо предлагаемого введения НДС, — прим. авт.). Но если не захотят, будем просить компенсации выпадающих доходов», — заявил журналистам глава бюджетного комитета Госсовета РТ Леонид Якунин, комментируя федеральные новации по изменению с 1 января 2025 года налоговой системы России. Авторы республиканского бюджета единодушны, что введение НДС приведет к повышению налоговой нагрузки по УСН, а переход на прогрессивную шкалу не принесет регионам доходов по НДФЛ. Возможные потери РТ от «реконструкции» УСН оцениваются в 3 млрд рублей, полагает Якунин. Детали обсуждения, которое прошло сегодня на заседании Госсовета Татарстана, — в материале «Реального времени».

«Законопроект пришел вчера на 250 листов. Сутки изучали»

— Был вопрос: а будет ли дополнительный доход? Нет, никаких допдоходов не получим, однозначно, — доходчиво объяснил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин последствия грядущей налоговой реформы.

Какие плюсы и минусы сулит федеральный пакет налоговых поправок для республиканской казны, хотели разобраться депутаты Госсовета, пригласив к микрофону одного из главных авторов бюджета — главу бюджетного комитета Госсовета РТ Леонида Якунина.

Глава бюджетного комитета Леонид Якунин напомнил о главных изменениях в налогообложении, впервые представленных 28 мая Минфином РФ. взято с сайта gossov.tatarstan.ru

Повод для «пятиминутки» с ним оказался более чем веским. Накануне в аппарат Госсовета официально поступил полный пакет федеральных законопроектов, включающий в себя поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Этот документ занял 250 страниц, а его успели прочесть за сутки «по диагонали». Но к 17 июня, когда в Госдуме стартуют первые слушания, регионы должны представить свою позицию.

Глава бюджетного комитета Леонид Якунин напомнил о главных изменениях в налогообложении, впервые представленных 28 мая Минфином РФ. Так, предлагается перейти на пятиступенчатую шкалу НДФЛ, изменить механизм обложения сверхдохода по УСН и дать амнистию на дробление бизнеса. За короткое время комитет изучил, к чему приведут изменения по каждому из налогов, обеспечивающих пополнение казны

— Законопроект пришел вчера на 250 листов. Сутки изучали. Нужно еще подробнее посмотреть, к чему они приводят по каждому виду налогов. Но мы смотрели с точки зрения [пополнения] регионального бюджета, — пояснил депутатам Якунин.

НДС снимет 3 млрд рублей с бизнеса на упрощенке

Первое, к чему пришли финансисты, — это ущербность нового механизма УСН. По словам Якунина, потери образуются из-за введения НДС на доход, превышающий порог в 60 млн рублей. Если раньше доход, превышающий эту сумму, облагался по ставке 8% (берется с прибыли) или 20% (с выручки) в зависимости от метода исчисления, то теперь предлагается обложить его НДС (в зависимости от вида товара — 20 или 10%). Учитывая, что НДС полностью зачисляется в федеральный бюджет, то налоговые поступления уйдут в Москву. Можно сказать, что УСН решили «разделить» на двоих, хотя раньше он полностью зачислялся в региональный бюджет.

— Если сравнивать с 2022 годом, когда применялись ставки 6% и 15%, а в прошлом году подняли до 8% и 20%. Тогда мы получили 3 млрд рублей, — сообщил Якунин, обозначая возможные потери.

С места его поддержал министр финансов РТ Радик Гайзатуллин. Он не стал подниматься на трибуну, решив дополнять из ложи правительства. «НДС «утяжеляет» всех, кто работает в МСБ», — добавил он.

По его мнению, новация не затронет тех, кто «работает на общей системе налогообложения и давно платит НДС». А желание «отщипнуть» у тех, сидит на УСН, связано с тем, чтобы «российский бюджет компенсировал возможные потери от крупного бизнеса.

С места его поддержал министр финансов РТ Радик Гайзатуллин. взято с сайта gossov.tatarstan.ru

— Инициативы РФ дают возможность минимизировать потери, — заявил Радик Гайзатуллин.

Косвенные потери с вычетов в 1 млрд

Переход на прогрессивную шкалу НДФЛ напрямую не обещает потерь, но будут косвенные через налоговые вычеты, добавил позднее в разговоре с «Реальным временем» глава Минфина. По его оценке, доходы от повышения ставки НДФЛ «пойдут в федеральный бюджет», а для нас ухудшение в том, что вычеты по двум позициям будут выплачиваться из республиканского бюджета. По прогнозу Минфина РТ, расходы увеличатся на 1 млрд рублей.

Оценить последствия повышения ставки по налогу на прибыль до 25% пока не хватило времени. Но не исключается вероятность снижения прибыльности в условиях санкций. «Ситуация в РФ непростая, вторичные санкции не позволяют расширяться в этой части. А на слушаниях в Госдуме говорили о ставках даже на 30% На мой взгляд, справедливость — это когда бремя ложится на всех равномерно», — рассуждал министр.

Согласно регламенту, регионы смогут внести поправки в пакет законопроекта о налоговой реформе. Татарстан собирается воспользоваться этой возможностью.

— По упрощенной системе налогообложения надо оставить прежние ставки в 8% и 20% на доход, превышающий порог в 60 млн рублей (вместо предлагаемого введения НДС, — прим. авт.). Но если не захотят, будем просить компенсации выпадающих доходов, — заявил позже журналистам Якунин. — Мы выражаем свое региональное предложение, мы же болеем за наш бюджет. Если закон будет принят в этом виде, то мы скажем: извините, есть выпадающие доходы.

Спикер Госсовета рассчитывал подключить к разговору депутатов Госдумы РФ от Татарстана, но их не оказалось в зале. Ни одного. Фарид Мухаметшин возмутился.

— Нашего решения ждут в федеральном центре. Мы будем просить [донести позицию РТ] наших депутатов Госдумы от Татарстана, а их у нас 15. Никого нет. Гнать их надо, слушай. Давайте будем исключать, — разозлился он. — Такие важнейшие вопросы рассматриваем. Нужно отправить нашей депутации то, чтобы они там не «мумушничали» и позицию татарстанского парламента довели. Мы должны быть заинтересованы в том, чтобы увеличивать доходы и в региональные, и в федеральные, и в местные бюджеты, — заключил Мухаметшин.