«Никаких допдоходов не получим, однозначно»
Глава бюджетного комитета Госсовета РТ Леонид Якунин предлагает оставить прежний режим налогообложения УСН, хотя шансов отстоять его мало
«По упрощенной системе налогообложения надо оставить прежние ставки в 8% (берется с прибыли) и 20% (с выручки) на доход, превышающий порог в 60 млн рублей (вместо предлагаемого введения НДС, — прим. авт.). Но если не захотят, будем просить компенсации выпадающих доходов», — заявил журналистам глава бюджетного комитета Госсовета РТ Леонид Якунин, комментируя федеральные новации по изменению с 1 января 2025 года налоговой системы России. Авторы республиканского бюджета единодушны, что введение НДС приведет к повышению налоговой нагрузки по УСН, а переход на прогрессивную шкалу не принесет регионам доходов по НДФЛ. Возможные потери РТ от «реконструкции» УСН оцениваются в 3 млрд рублей, полагает Якунин. Детали обсуждения, которое прошло сегодня на заседании Госсовета Татарстана, — в материале «Реального времени».
«Законопроект пришел вчера на 250 листов. Сутки изучали»
— Был вопрос: а будет ли дополнительный доход? Нет, никаких допдоходов не получим, однозначно, — доходчиво объяснил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин последствия грядущей налоговой реформы.
Какие плюсы и минусы сулит федеральный пакет налоговых поправок для республиканской казны, хотели разобраться депутаты Госсовета, пригласив к микрофону одного из главных авторов бюджета — главу бюджетного комитета Госсовета РТ Леонида Якунина.
Повод для «пятиминутки» с ним оказался более чем веским. Накануне в аппарат Госсовета официально поступил полный пакет федеральных законопроектов, включающий в себя поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Этот документ занял 250 страниц, а его успели прочесть за сутки «по диагонали». Но к 17 июня, когда в Госдуме стартуют первые слушания, регионы должны представить свою позицию.
Глава бюджетного комитета Леонид Якунин напомнил о главных изменениях в налогообложении, впервые представленных 28 мая Минфином РФ. Так, предлагается перейти на пятиступенчатую шкалу НДФЛ, изменить механизм обложения сверхдохода по УСН и дать амнистию на дробление бизнеса. За короткое время комитет изучил, к чему приведут изменения по каждому из налогов, обеспечивающих пополнение казны
— Законопроект пришел вчера на 250 листов. Сутки изучали. Нужно еще подробнее посмотреть, к чему они приводят по каждому виду налогов. Но мы смотрели с точки зрения [пополнения] регионального бюджета, — пояснил депутатам Якунин.
НДС снимет 3 млрд рублей с бизнеса на упрощенке
Первое, к чему пришли финансисты, — это ущербность нового механизма УСН. По словам Якунина, потери образуются из-за введения НДС на доход, превышающий порог в 60 млн рублей. Если раньше доход, превышающий эту сумму, облагался по ставке 8% (берется с прибыли) или 20% (с выручки) в зависимости от метода исчисления, то теперь предлагается обложить его НДС (в зависимости от вида товара — 20 или 10%). Учитывая, что НДС полностью зачисляется в федеральный бюджет, то налоговые поступления уйдут в Москву. Можно сказать, что УСН решили «разделить» на двоих, хотя раньше он полностью зачислялся в региональный бюджет.
— Если сравнивать с 2022 годом, когда применялись ставки 6% и 15%, а в прошлом году подняли до 8% и 20%. Тогда мы получили 3 млрд рублей, — сообщил Якунин, обозначая возможные потери.
С места его поддержал министр финансов РТ Радик Гайзатуллин. Он не стал подниматься на трибуну, решив дополнять из ложи правительства. «НДС «утяжеляет» всех, кто работает в МСБ», — добавил он.
По его мнению, новация не затронет тех, кто «работает на общей системе налогообложения и давно платит НДС». А желание «отщипнуть» у тех, сидит на УСН, связано с тем, чтобы «российский бюджет компенсировал возможные потери от крупного бизнеса.
— Инициативы РФ дают возможность минимизировать потери, — заявил Радик Гайзатуллин.
Косвенные потери с вычетов в 1 млрд
Переход на прогрессивную шкалу НДФЛ напрямую не обещает потерь, но будут косвенные через налоговые вычеты, добавил позднее в разговоре с «Реальным временем» глава Минфина. По его оценке, доходы от повышения ставки НДФЛ «пойдут в федеральный бюджет», а для нас ухудшение в том, что вычеты по двум позициям будут выплачиваться из республиканского бюджета. По прогнозу Минфина РТ, расходы увеличатся на 1 млрд рублей.
Оценить последствия повышения ставки по налогу на прибыль до 25% пока не хватило времени. Но не исключается вероятность снижения прибыльности в условиях санкций. «Ситуация в РФ непростая, вторичные санкции не позволяют расширяться в этой части. А на слушаниях в Госдуме говорили о ставках даже на 30% На мой взгляд, справедливость — это когда бремя ложится на всех равномерно», — рассуждал министр.
Согласно регламенту, регионы смогут внести поправки в пакет законопроекта о налоговой реформе. Татарстан собирается воспользоваться этой возможностью.
— По упрощенной системе налогообложения надо оставить прежние ставки в 8% и 20% на доход, превышающий порог в 60 млн рублей (вместо предлагаемого введения НДС, — прим. авт.). Но если не захотят, будем просить компенсации выпадающих доходов, — заявил позже журналистам Якунин. — Мы выражаем свое региональное предложение, мы же болеем за наш бюджет. Если закон будет принят в этом виде, то мы скажем: извините, есть выпадающие доходы.
Спикер Госсовета рассчитывал подключить к разговору депутатов Госдумы РФ от Татарстана, но их не оказалось в зале. Ни одного. Фарид Мухаметшин возмутился.
— Нашего решения ждут в федеральном центре. Мы будем просить [донести позицию РТ] наших депутатов Госдумы от Татарстана, а их у нас 15. Никого нет. Гнать их надо, слушай. Давайте будем исключать, — разозлился он. — Такие важнейшие вопросы рассматриваем. Нужно отправить нашей депутации то, чтобы они там не «мумушничали» и позицию татарстанского парламента довели. Мы должны быть заинтересованы в том, чтобы увеличивать доходы и в региональные, и в федеральные, и в местные бюджеты, — заключил Мухаметшин.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.