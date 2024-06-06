Татарстан на ПМЭФ: новые производства и инфраструктурные проекты, контакты со странами, новые соглашения

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Больше 15 встреч за один день провел раис Татарстана Рустам Минниханов на полях Петербургского международного экономического форума. В разговорах затрагивались темы сотрудничества с другими регионами и странами, реализация совместных проектов в Татарстане. Подробнее — в материале «Реального времени».

Соглашения с Хакасией и Томской областью

Самую первую сегодня встречу Рустам Минниханов провел с главой Хакасии — председателем правительства республики Валентином Коноваловым. Стороны обсудили возможности для расширения торгово-экономических связей между двумя регионами. Торгово-экономические связи между республиками развиваются на основе подписанного в 2016 году соглашения о сотрудничестве. Татарстан поставляет в Хакасию запчасти для КАМАЗов, дизельное топливо, бензин, шины, продукты питания, а взамен получает уголь и бентонитовый порошок. Сейчас ведется работа по созданию особой экономической зоны.

— Сотрудничество между нашими республиками имеет потенциал развития во многих сферах. Татары, как и хакасы, имеют тюркские корни, мы говорим на схожих языках. Пока наш межрегиональный товарооборот не очень большой, всего 240 миллионов рублей. Мы готовы нарастить поставки грузовых автомобилей, шинной продукции, товаров народного потребления. Нам необходимо запускать новые направления совместной работы, — сказал Минниханов.

Самую первую сегодня встречу Рустам Минниханов провел с главой Хакасии — председателем правительства республики Валентином Коноваловым. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

По итогам встречи был подписан план мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между правительствами Татарстана и Хакасии на 2025—2027 годы.

С губернатором Томской области Владимиром Мазуром раис Татарстан также обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества между регионами. Затем стороны подписали план по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2024—2027 годы.

С губернатором Томской области Владимиром Мазуром раис Татарстан также обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества между регионами. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— Есть хорошие перспективы для производственной кооперации в сфере машиностроения, нефтехимии, энергетики. Для наращивания взаимовыгодного сотрудничества наша республика готова предложить самосвалы, машины для нефтегазодобывающего комплекса, лесовозы, сельскохозяйственную технику, — подчеркнул Рустам Минниханов.

С президентом Федерации триатлона России Ксенией Шойгу Рустам Минниханов обсудил предстоящее первенство страны по триатлону. Соревнования пройдут в Альметьевске 15—16 июня.

Обмен идеями с Индией, Египтом, Китаем и Молдавией

Были и встречи с представителями других стран. Во время беседы с послом Индии в России Винаем Кумаром раис Татарстана подчеркнул, что регион заинтересован в продвижении продукции своих предприятий на индийский рынок, особенно в области фармацевтики и информационных технологий. Рустам Минниханов выразил готовность наладить сотрудничество в части обмена делегациями и создания совместных инвестиционных проектов. Он предложил Индии участвовать в KazanForum.

— Взаимовыгодные связи России и Индии динамично развиваются в русле особо привилегированного стратегического партнерства. У Татарстана в целом накоплен значительный опыт взаимодействия с Индией, — отметил Рустам Минниханов.

Кумар согласился, что уровень товарооборота между Индией и Татарстаном невелик, и выразил намерение приложить все усилия для его увеличения. Он сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос открытия двух консульств Индии в России, среди главных кандидатов — Татарстан. Итоговое решение планируется озвучить в рамках саммита БРИКС осенью этого года в Казани.

Во время встречи с министром торговли и промышленности Египта Ахмедом Самиром Рустам Минниханов подчеркнул, что Египет является важным партнером России, и напомнил о 80-летии установления дипломатических отношений между странами, которое отметили в прошлом году.

Минниханов выразил заинтересованность в расширении экспортных поставок в Египет нефтехимической, машиностроительной продукции, автомобильных шин, компрессоров и сельскохозяйственных товаров. Также он выразил готовность обсудить все предложения, поступающие от египетской стороны, в части создания совместных предприятий.

— Мы открыты к запуску новых бизнесов в нефтехимии, сельском хозяйстве. Рынок у нас в Египте большой, 106 миллионов жителей. А если брать весь регион Африки, то это порядка 1,5 миллиарда человек, — сказал министр.

В ходе разговора с губернатором китайской провинции Ляонин Ли Лэчэном раис Татарстана напомнил, что бывал в этом регионе в 2013 году и посещал промышленную зону. Также он рассказал, что в прошлом году в Казани провели крупный бизнес-форум «РОСТКИ», нацеленный на расширение деловых контактов с Китаем.

В ходе разговора с губернатором китайской провинции Ляонин Ли Лэчэном раис Татарстана напомнил, что бывал в этом регионе в 2013 году и посещал промышленную зону. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Губернатор провинции Ляонин выразил готовность развивать отношения между регионами двух стран в рамках политики, определенной главами России и Китая. Он предложил провести ярмарку «Сделано в России» для представления продукции Татарстана.

С заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым глава региона обсудил совместные проекты, которые реализуются на территории Узбекистана, в частности в Бухарской и Навойской областях.

С заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым глава региона обсудил совместные проекты, которые реализуются на территории Узбекистана. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Главе Гагаузии Евгении Гуцул Минниханов напомнил об исторических и культурных корнях регионов. Раис Татарстана отметил, что антироссийская позиция руководства Молдовы в настоящее время препятствует развитию полноценного сотрудничества.

Главе Гагаузии Евгении Гуцул Минниханов напомнил об исторических и культурных корнях регионов. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

«Комнаты тишины», производство по выпуску сухих строительных смесей и транспортные проекты

Что касается крупного бизнеса, то Рустам Минниханов встретился с гендиректором группы компаний R1 Дмитрием Реуттом и основателем группы компаний «БРОЗЭКС» Вячеславом Брозовским. Особое внимание было уделено статусу проекта «Индустриально-логистический парк «Дружба». Строительство идет на территории промышленного парка «Тура 2.0» в Зеленодольском районе. Первым резидентом промпарка стала компания «Яндекс». Первая часть склада планирует принять поставки товаров уже в начале следующего года.

Что касается крупного бизнеса, то Рустам Минниханов встретился с гендиректором группы компаний R1 Дмитрием Реуттом и основателем группы компаний «БРОЗЭКС» Вячеславом Брозовским. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В планах развития территории — создание экопарка, жилищного комплекса, а также других социальных объектов. Кроме того, на встрече обсудили создание проекта «Яндекс.Школа». Это школа нового поколения, в работе которой будет учтен лучший международный опыт и российские требования.

На встрече с гендиректором компании «Роквул Россия» Мариной Потокер затрагивался вопрос создания так называемых комнат тишины — для концентрации внимания детей во время учебного процесса. Эти комнаты будут оборудованы специальными технологиями, позволяющими поглощать звук. Раис поддержал эту инициативу.

На встрече с гендиректором компании «Роквул Россия» Мариной Потокер затрагивался вопрос создания так называемых комнат тишины — для концентрации внимания детей во время учебного процесса. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

С президентом-председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным Рустам Минниханов подписал соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и банком. Оно предусматривает участие кредитной организации в реализации инвестиционных проектов на территории республики, а также поддержку развития промышленного потенциала региона.

Также затрагивалась тема логистического комплекса им. Дэн Сяопина — инвестиции в него на территории индустриального парка «Этилен-600» составят порядка 140 млрд рублей. В том числе в рамках реализации первого этапа проекта по строительству логистического комплекса банк уже выделил 56 млрд руб. Промышленный старт логистического комплекса будет приурочен к проведению саммита «БРИКС-2024» в Казани в рамках председательства Российской Федерации в БРИКС.

С президентом-председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным Рустам Минниханов подписал соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и банком. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— Готовы масштабировать этот опыт на новые проекты — как в Татарстане, так и в других регионах, — заявил Андрей Костин.

Во время беседы Рустама Минниханова и президента группы компаний «Ромекс» Сергея Прокопенко обсуждался инвестиционный проект по строительству оптово-распределительного центра «Зеленодольск 4» в промышленном парке «Тура 2.0». ГК уже реализовала четыре инвестиционных проекта в Татарстане на общую сумму свыше 9 млрд рублей.

Во время беседы Рустама Минниханова и президента группы компаний «Ромекс» Сергея Прокопенко обсуждался инвестиционный проект по строительству оптово-распределительного центра «Зеленодольск 4» в промышленном парке «Тура 2.0». предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— Открытие еще одного распределительного центра расширяет возможности для наших предприятий и поставщиков по доставке продукции в регионы России и за ее пределы, снижает транспортно-логистические расходы для предпринимателей. Благодаря этому Татарстан становится важным логистическим хабом и центром интернет-торговли, — отметил Рустам Минниханов, подчеркнув важность открытия нового распределительного центра для предпринимателей Татарстана.

Минниханов в беседе с гендиректором ООО «Нтех Лаб» Алексеем Паламарчуком подчеркнул заинтересованность Татарстана во внедрении самых передовых и инновационных решений в IT-сфере.

Минниханов в беседе с гендиректором ООО «Нтех Лаб» Алексеем Паламарчуком подчеркнул заинтересованность Татарстана во внедрении самых передовых и инновационных решений в IT-сфере. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— Сегодня важно создать единый контур для хранения всех данных с видеокамер с соответствующей системой аналитики. Мы всегда заинтересованы во внедрении новых и самых последних решений — подчеркнул раис республики.

На встрече Рустама Минниханова и генерального директора ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» Рафаэля Зохрабяна обсуждалась возможность строительства нового производства по выпуску сухих строительных смесей. Рустам Минниханов выразил готовность оказать необходимое содействие в обеспечении инфраструктуры для организации производства.

На встрече Рустама Минниханова и генерального директора ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» Рафаэля Зохрабяна обсуждалась возможность строительства нового производства по выпуску сухих строительных смесей. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Стоит отметить, что компания уже успешно работает на рынке Татарстана и имеет совместный проект с турецкими партнерами на территории особой экономической зоны «Алабуга» по производству строительного листового стекла.

С генеральным директором АО «Государственная транспортная лизинговая компания» Евгением Дитрихом раис Татарстана обсудил стратегическое сотрудничество в рамках проекта развития скоростных пассажирских перевозок водными видами транспорта. В частности, речь шла о планах финансовой аренды (лизинга) пассажирских скоростных судов на подводных крыльях проекта «Метеор-2020».

С генеральным директором АО «Государственная транспортная лизинговая компания» Евгением Дитрихом раис Татарстана обсудил стратегическое сотрудничество в рамках проекта развития скоростных пассажирских перевозок водными видами транспорта. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На встрече также обсуждались вопросы организации межрегиональных водных маршрутов. Кроме того, рассматривалась реализация инвестиционного проекта по приобретению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг в 2023—2024 годах с привлечением средств Фонда национального благосостояния.

На полях ПМЭФ совместно с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко обговорили развитие скоростных пассажирских перевозок водными видами транспорта в республике и также затронули тему необходимости разработки комплексной программы развития внутренних водных путей в стране, связывающих регионы.

На полях ПМЭФ совместно с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко обговорили развитие скоростных пассажирских перевозок. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Дарья Пинегина