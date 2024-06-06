Москва и КАМАЗ построят новый завод по производству грузовиков мощностью 40 тыс. грузовиков в год

Фото: Максим Платонов

В следующем году в Москве появится первый в России роботизированный завод по выпуску среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей. Соответствующее соглашение было заключено на стенде Москвы в рамках ПМЭФ, сообщает «Интерфакс».

Завод будет обладать мощностью 40 тысяч грузовиков в год. В церемонии подписания соглашения приняли участие мэр столицы Сергей Собянин, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и первый зампредседателя правительства России Денис Мантуров.

Напомним, к 2026 году на трассы М-12 «Восток» и ЦКАД планируется расширить эксперимент по беспилотным грузоперевозкам. Летом 2023 года было запущено движение беспилотных грузовых автомобилей КАМАЗ и «Сберавтотех» для перевозки коммерческих грузов на трассе М-11 «Нева».

Рената Валеева