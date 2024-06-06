Материальное положение, здоровье, жилье: в Казани введут постоянный мониторинг социализации детей-сирот

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта kzn.ru

Мониторинг будет проводиться по шести критериям

В Казани создадут межведомственную комиссию по вопросам мониторинга социализации детей-сирот. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Оценка мониторинга социализации детей будет проводиться по нескольким критериям:

Состояние здоровья: наличие хронических, ментальных заболеваний и инвалидности.

Занятость: наличие постоянной или временной работы, статуса ИП, безработного и прочее.

Обеспеченность жильем: проживание в съемном/собственном жилье, в общежитии, в социальной гостинице и другое.

Семейный статус: состояние в браке, наличие несовершеннолетних детей.

Материальное положение: наличие задолженности по оплате за жилое помещение и ЖКХ, получение социальных выплат.

Правомерное поведение: привлечение к уголовной и/или административной ответственности.

Из этих данных будет складываться общая доля детей-сирот, соответствующих показателям. Цель — формирование базы, содержащей информацию об их социализации.

Комиссию возглавит замруководителя исполкома

В комиссию войдут 20 человек. Среди них представители органов местного самоуправления Казани, органов государственной власти Татарстана, организаций социального обслуживания, медицинских и образовательных организаций. Возглавит комиссию заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

Комиссия будет заниматься мониторингом и оценкой социализации детей. В случае обнаружения признаков правонарушений в отношении сирот она вправе направлять материалы в правоохранительные органы.

В ходе работы специалисты окажут поддержку в профессиональной ориентации и трудоустройстве, помогут с жильем, а также окажут психологическое сопровождение.

Проект разработали в прошлом году

В октябре прошлого года «Реальное время» сообщало, что в Татарстане разработали проект постановления по мониторингу и оказанию помощи детям-сиротам в успешной социализации.

Тогда соответствующий документ проходил антикоррупционную проверку. Его суть практически не отличается от нынешнего постановления.

В 2023 году заместитель министра образования и науки Татарстана Алсу Асадуллина рассказала, что в республике действуют 13 организаций для детей-сирот. Но, несмотря на созданные в них условия для проживания и воспитания, существует проблема самовольных уходов, говорила она. В 2021 году зафиксировано 48 самовольных уходов детей, в 2022-м — 77, а за первое полугодие 2023 года — 51 случай.

— Мониторинг показывает, что значительная часть воспитанников, которые совершают самовольные уходы, — это дети с повышенной склонностью к бродяжничеству, асоциальному поведению, — поясняла она.

Напомним, в мае 2023 года власти Татарстана расширили социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период обучения. Согласно новым правилам, выплаты, ранее полагавшиеся только студентам государственных ссузов и вузов, теперь будут распространяться и на школьников. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, школьникам, которые остались без попечения родителей, будут выплачивать:

единовременное пособие при выпуске — 899 рублей;

единовременное пособие на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования для выпускников — 59 337 рублей;

ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей — 3 210 рублей;

ежегодное пособие на покупку одежды, обуви и мягкого инвентаря — 25 289 рублей;

ежемесячное пособие на питание — 7 877 рублей.

Стоит отметить, что для студентов высших учебных заведений пособие на покупку учебной литературы составляет 8 303 рубля. При этом у них также имеется дополнительная ежемесячная стипендия на сумму от 1 046 до 1 110 рублей.

Елизавета Пуншева